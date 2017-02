Wenn Olympia 2026 schon nicht von Graubünden aus organisiert wird, dann soll es wenigstens einzelne Disziplinen im Kanton geben. Man hofft dabei, dass die Promotoren der Westschweizer Olympiakandidatur Wettbewerbe in den Bergkanton verlegen.

Die Ausgangslage: Nach dem Nein von Graubünden zu Olympia 2026 ist nur noch das Westschweizer Projekt im Rennen. Bei dieser Kandidatur spielt Graubünden am Rande auch eine Rolle. In St. Moritz sollen die Bobwettbewerbe stattfinden.

Die Hoffnungen in Graubünden: Trotz Olympia-Nein, soll es neben St. Moritz auch noch andere Wettbewerbe im Kanton geben. Die Verantwortlichen der Biathlon-Arena auf der Lenzerheide wollen ihre Anlage den Verantwortlichen in der Westschweiz anbieten. Auch Laax hofft auf Wettbewerbe. In der heutigen Südostschweiz lanciert der Gemeindepräsident die Idee, dass die Freestylewettbewerbe nach Laax kommen sollen.

Die Reaktion in der Westschweiz: Man habe die Wettkampfstätten bereits definiert, sagt der Vizepräsident von Sion 2026 Hans Stöckli. «Ich gehe davon aus, dass die Disziplinen dort bleiben, wo wir sie vorgesehen haben.» Biathlon sei im Goms oder in Kandersteg angedacht und die Snowboard-Halfpipe in Leysin. Man werden die Anfragen aus Graubünden aber prüfen.