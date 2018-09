Nach einem Raubüberfall auf eine Bijouterie in Samnaun/GR fehlte von der Beute bislang jede Spur. Nun hat eine Wanderin einen Teil des Diebesgutes zufällig entdeckt.

Beim spektakulären Raubüberfall auf eine Bijouterie in Samnaun am 16. August 2018 erbeuteten die Täter Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Franken. Nur gerade einen Tag später wurden die mutmasslichen Täter im norditalienischen Verona gefasst. Von der Beute fehlte jede Spur. Nun hat eine 61-Jährige Frührentnerin bei der Pilzsuche zufällig einen Teil der Beute entdeckt. Unweit des Tatortes.

Ruth S., die zusammen mit ihrem Freund in einem Waldstück in der Nähe des Dorfes von Samnaun auf Pilzsuche war, hat schnell realisiert, dass es sich um einen grossen Fund handeln muss. «Es war wie im Film. An einigen Uhren hing sogar noch das Preisschild. Eine Uhr war mit 24'700 Franken angeschrieben».

Legende: Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Franken lagen in einer Einkaufstasche unter einem Laubhaufen. SRF

Die Wanderin aus dem Rheintal informierte umgehend die Polizei, wie sie gegenüber «Schweiz aktuell» sagt. Diese hat daraufhin das Gebiet rund um den Fundort nochmals abgesucht und fand inzwischen den grössten Teil der vermissten Beute. Warum die mutmasslichen Täter das Diebesgut unmittelbar neben dem Tatort versteckt hatten und ob die Flucht nach Italien allenfalls gar ein Ablenkungsmanöver war, kann die Polizei derzeit nicht sagen.

Bijouterie häufig im Visier von Kriminellen

Die Bijouterie in Samnaun ist immer wieder Ziel von Raubüberfällen. Es war bereits das vierte Mal in den letzten zwei Jahren, dass das Geschäft von Kriminellen besucht wurde. Erst Anfang April war die Bijouterie von fünf bewaffneten Männern überfallen worden.