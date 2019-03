Der Kanton Graubünden steht finanziell auf einem soliden Fundament.

Die Rechnung 2018 weist unter dem Strich einen kleinen Überschuss von 2,7 Millionen Franken aus.

Ein neuer Rekord verbucht der Kanton bei den Steuereinnahmen.

Der Bündner Finanzdirektor sprach am Donnerstag vor den Medien in Chur von einem «soliden Ergebnis.» Die Einnahmen und die Ausgaben des Kantons Graubünden betrugen im 2018 knapp 2,4 Milliarden Franken. Dabei flossen reichlich Steuern. Insgesamt 803 Millionen Franken verbuchte der Fiskus, was ein neuer Höchststand bedeutet.

Auch die doppelte Gewinnausschüttung der Nationalbank sowie die Rückerstattung von Postauto Schweiz haben das Ergebnis positiv beeinflusst. Auf der Aufwandseite wurden verschiedene Kredite nicht ausgeschöpft, sowohl beim Personal- als auch beim Sachaufwand.

Das nur leichte Plus von 2,7 Millionen Franken hat der Kanton Graubünden im Wesentlichen der Vorfinanzierung des geplanten Hochschulzentrums in Chur zu verdanken. Die entsprechende Einlage in die Reserve beläuft sich auf 90 Millionen Franken.