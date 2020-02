Fusion Haldenstein und Chur Chur: Zusammenschluss zwischen der Stadt Chur und der Gemeinde Haldenstein JA 79.7% 7'408 Stimmen

NEIN 20.3% 1'888 Stimmen

Chur und Haldenstein können fusionieren. Die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen der Bündner Hauptstadt haben mit 7408 zu 1888 Ja gesagt zum Zusammenschluss. Das ist ein Ja-Stimmenanteil von 79,7 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 38,9 Prozent.

Bereits Ende letzten Jahres hatte die Bevölkerung von Haldenstein äusserst knapp, mit 253 Ja-Stimmen zu 251 Nein-Stimmen für eine Fusion ausgesprochen.

Rund tausend Leute wohnen in Haldenstein, in Velodistanz zur Bündner Hauptstadt Chur. Der Kanton hat 3,5 Millionen Franken für die Fusion in Aussicht gestellt.