Im Juni diskutierte der Grosse Rat während mehrerer Stunden über die Situation am Kantonsgericht Graubünden. Wegen personellen Spannungen und einer grossen Anzahl unbearbeiteter Fälle befindet sich das Gericht in einer Krise. Während der Parlamentsdebatte kam zum Ausdruck, dass das Vertrauen der Politik in das Gericht bröckelt.

Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier übten während der Debatte scharfe Kritik an den Richterinnen und Richtern sowie an Gerichtspräsident Norbert Brunner. Die in Aussicht gestellten Neuwahlen in der Augustsession wollten die SP und SVP verschieben, da die beiden Parteien mehr Zeit wollten, um neue Kandidatinnen und Kandidaten zu finden.

Die Fraktionspräsidenten bestätigen nun auf Anfrage, dass die Präsidentenkonferenz des Grossen Rats entschieden habe, dass die Richterwahlen im Bündner Parlament nicht verschoben werden. Die Mitteparteien hätten sich gegen Links und Rechts durchsetzen können und die Wahl finde wie geplant am 27. August statt.