Ein Ziel der Landsession ist der Kontakt der Politiker zur Bevölkerung. Am Apéro waren die Politiker aber fast unter sich.

Wenig Bevölkerung am Bevölkerungsapéro

Regionale Behördemitglieder haben am Bevölkerungsapéro das Gespräch mit den Politikern gesucht. Der grosse Bevölkerungsaufmarsch blieb am Bevölkerungsapéro in Pontresina aber aus.

Wenn ein Gespräch zu Stande kam, dann drehte es sich laut Aussagen von Anwesenden eher um Belanglosigkeiten, als um politische Inhalte. Vereinzelt suchten Politiker aktiv das Gespräch mit den wenigen anwesenden Einheimischen. Sonst genossen sie den Apéro, politisch durchmischt, unter sich.

Landsession Grosser Rat Einmal pro Legislatur hält der Grosse Rat eine Session ausserhalb von Chur ab. Diese Landsession hat wegen des Kontaktes zur Bündner Bevölkerung in den Regionen eine grosse Bedeutung. Die Landsession in Pontresina dauert wie üblich bei Sessionen extra muros vier Tage, von Dienstag, 11. Juni, bis Freitag, 14. Juni 2019. Getagt wird im Gemeinde- und Kongresszentrum Rondo, dessen Kongresssaal für vier Tage in einen Ratssaal umfunktioniert wird. In der Vergangenheit fanden bereits Auswärtssessionen in Disentis, Davos, Landquart, Poschiavo, Samnaun und Arosa statt.

SRF 1, Regionaljournal Graubünden, 17:30 Uhr; haus/kobk