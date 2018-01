Allgemeine Situation: Am Donnerstag gingen im Kanton verschiedene grosse Lawinen nieder. Die Lawinenaktivität dürfte nun langsam zurückgehen. Für Skifahrer ist die Situation aber weiterhin angespannt, heisst es beim Schnee- und Lawinenforschungsinstitut SLF in Davos.

Unterengadin: Das Unterengadin, das bis am Freitag nur via Vereina erreichbar war, kann jetzt auch wieder vom Oberengadin aus erreicht werden. Die Kantonsstrasse wurde am späteren Vormittag wieder geöffnet.

Münstertal: Der Ofenpass bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Das Münstertal kann nach wie vor nur via Südtirol erreicht werden.