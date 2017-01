Die Bündner Kulturpreisträgerin 2017 heisst Leta Semadeni. Die Bündner Regierung verleiht ihr den Preis in Würdigung ihres Lebenswerkes als Dichterin und Übersetzerin in Vallader, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Preis ist mit 30'000 Franken dotiert.

Weitere Preise vergeben

Im Weiteren hat die Regierung acht Anerkennungspreise sowie neun Förderungspreise in der Höhe von je 20'000 Franken vergeben. Die Preise werden im Rahmen einer Feier im Juni 2017 in Lavin überreicht.