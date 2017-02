Das Projekt «mia Engiadina» kann künftig die Glasfasern der Rhätischen Bahn von Scuol bis nach Landquart mitbenutzen. Möglich macht dies ein Tauschgeschäft. Für Mit-Initiant Not Carl ist die Verbindung nach Landquart für das geplante schnelle Internet «matchentscheidend».

Das Projekt «mia Engiadina» möchte solche Arbeitsplätze im Engadin anbieten. Die Initianten wollen dafür ein eigenes Glasfasernetz aufbauen.

Ein erster wichtiger Schritt gelang im Februar vor einem Jahr. Mehrere Gemeinden im Engadin zogen ihren Rekurs gegen den Ausbau einer Hochspannungsleitung zurück. Im Gegenzug verpflichtete sich die nationale Netzgesellschaft Swissgrid, die weiteren Stromleitungen im Tal in den Untergrund zu legen. Teil dieser unterirdischen Leitungen wird auch ein leeres Rohr für ein Glasfaserkabel zwischen Scuol und S-chanf sein.

Eigenes Glasfasernetz

Nun hat «mia Engiadina» auch den zweiten Teil dieses Projekts unter Dach und Fach bringen können. Sie kann künftig die Glasfasern der Rhätischen Bahn von Scuol nach Landquart mitbenutzen. Im Gegenzug wird die RhB das Glasfaserkabel der Engadiner Gemeinden brauchen dürfen.

Mit der Verbindung nach Landquart hat nun «mia engiadina» die Möglichkeit, ein eigenes Glasfasernetz im Engadin aufzubauen und kann Anschlüsse an Kunden verkaufen. Bereits heute betreibt «mia Engiadina» eigene Glasfaseranschlüsse, diese sind jedoch von andern Providern gemietet, so Mitinitiant Not Carl.

«Mia Engiadina», das für den Betrieb des Glasfasernetzes eine eigene Firma gegründet hat (die mia Engiadina Network SA) wird damit zum Konkurrent anderer Glasfaseranbieter wie der Swisscom, die bereits heute Glasfasern im Tal anbietet.

