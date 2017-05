Chüenihorn St. Antönien Neuer Anlauf für Solaranlage oberhalb St. Antönien

Heute, 6:00 Uhr

Ein erstes Projekt für ein Solarkraftwerk an den Lawinenverbauungen am Chüenihorn oberhalb von St. Antönien ist vor zwei Jahren gescheitert. Nun wird mit einem neuen Projekt erneut ein Anlauf genommen für eine hochalpine Solaranlage. Als ersten Schritt will die Gemeinde das Baugesetz anpassen.

Bild in Lightbox öffnen. Hinter den neuen Plänen stehen die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ). Noël Graber, Sprecher der EKZ bestätigt auf Anfrage, man plane am Chüenihorn eine Solaranlage. Allerdings sei das neue Projekt anders angelegt als das der früheren Promotoren. Die Solarpanels sollen demnach nicht mehr an den Lawinenverbauungen montiert werden sondern über den Verbauungen an einer Seilkonstruktion. Dafür ist eine Änderung des kommunalen Baugesetzes nötig. Eine entsprechende Ausschreibung ist heute im Amtsblatt publiziert. Beim Thema Investitionskosten bleibt Noël Graber vage: «Wir rechnen mit Kosten in der Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags». Weitere Details zum geplanten Solarkraftwerk wolle man Anfang Juni an einer öffentlichen Informationsveranstaltung bekannt geben.

SRF 1, Regionaljournal Graubünden; 17:30 Uhr; lies