In Arosa ist der Bär los

Aus Tagesschau am Mittag vom 05.07.2018.

Legende: Video Erster Bär in Arosa abspielen. Laufzeit 2:43 Minuten.

Erster Bär in Arosa

Im Bündner Ferienort Arosa ist der erste von fünf Bären eingetroffen. «Napa», der letzte serbische Zirkusbär, soll den Rest seines Lebens im neuen Bärenland verbringen. Zuvor war das Tier vermutlich über Jahre in einem kleinen Käfig gehalten worden, teilt die Stiftung «Vier Pfoten» mit.

Bild 1 / 5 Legende: Der Käfig, mit dem Napa transportiert wurde, wiegt rund 550kg. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Bär Napa erkundet sein neues Zuhause im Bärenland. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Blick aufs Arosa Bärenland. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Auf Bildschirmen konnte beobachtet werden, wie Napa auf sein neues Zuhause reagiert. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Napa verbringt die nächsten Wochen in einem Eingewöhnungsgehege. Keystone

Angekommen ist der Bär am Mittwoch nach einer rund 1400 Kilometer langen Reise. Die erste Zeit soll «Napa» in einem Eingewöhnungsgehege verbringen, bevor er ins Bärenland darf. Sein künftiges Gehege umfasst eine Fläche von gut vier Fussballfeldern und liegt am Rande des Skigebiets.

Im Arosa Bärenland sollen künftig fünf Bären ein neues Zuhause erhalten, die aus unwürdigen Verhältnissen in Südosteuropa stammen.