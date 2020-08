Das Domschatzmuseum öffnet am kommenden Wochenende fürs Publikum mit zwei Tagen der offenen Türe. Gleichzeitig eröffnet das Bündner Kunstmuseum in Chur eine von den Churer Todesbildern inspirierte Ausstellung mit dem Titel "Dance me to the end of Love. Ein Totentanz". Auch diese Ausstellung kann kommenden Samstag frei besichtigt werden.