Bereits in ihrer Heimatstadt Posen hat Grażyna Kulczyk grosse Spuren hinterlassen. Sie kaufte ein altes Brauereiareal und baute es vor 15 Jahren zu einem riesigen Geschäfts- und Kulturzenturm aus.

Auch in Susch spielt ein ehemaliges Brauereigebäude eine Rolle. In diesem Haus am Inn und weiteren angrenzenden Gebäuden, realisierte die Polin in den letzten drei Jahren ein Museum.

Susch sei für das Museum ideal sagt Grażyna Kulczyk. «Wir konnten hier etwas einzigartiges bauen», erklärt sie, «weder die Architekten noch ich hätten etwas ähnliches anderswo realisieren können».

Wenn Grażyna Kulczyk nicht in der Welt unterwegs ist, dann lebt die 68jährige ein paar Dörfer weiter in Tschlin. Auf die Gebäude in Susch sei sie auf einem Spaziergang gestossen. Sie habe sofort gewusst, das ist es.

Offen für alle

Das Museum erstreckt sich über mehrer Etagen. Gezeigt werden Werke aus der Sammlung von Grażyna Kulczyk aber auch wechselnde Ausstellungen. «Mein Fokus liegt auf der Frau in der Kunst», sagt die Mäzenin.

Sie wolle jeden Tag so viele Besucherinnen und Besucher wie möglich begrüssen, sagt Kulczyk. «Ich will hier nichts für mich oder nur einen kleinen Kreis machen, das Museum ist für alle da», erklärt Kulczyk. Was der Bau des Museums gekostet hat, ist nicht bekannt.