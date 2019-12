Wer von Maladers nach Chur will, steht an die Haltestelle und sendet eine SMS an eine bestimmte Nummer. Danach erscheint auf der Anzeigetafel die Wunschdestination, in diesem Fall also «Chur». Hält ein Auto an, sendet man dessen Autonummer wieder per SMS an Taxito. Das ist das Sicherheitsnetz des Unternehmens: es weiss, wer bei wem mitfährt.