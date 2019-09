Ein Leben für den Schweizer Schneesport: Riet Campell geht nach rund 30 Jahren als oberster Skilehrer in den Ruhestand.

Riet Campell geht in Pension

Der Engadiner Riet Campell hat den Beruf des Skilehrers in der Schweiz massgeblich geprägt. Rund 30 Jahre war er Direktor von Swiss Snowsports. Er war zuständig für die Aus- und Weiterbildung der Skilehrerinnen und Skilehrer im Land.

Der 64-Jährige wurde vom talentierten Skirennfahrer zum obersten Skilehrer der Schweiz. «Eine Verletzung durch einen Unfall beim Heuen zwang mich dazu, die Karriere als Skirennfahrer auf Eis zu legen», sagt Riet Campell.

Familienhotel als Rückzugsort

Als junger Mann war Riet Campell Skilehrer in Celerina. Ausserdem war er 20 Jahre lang Präsident des Weltverbands der Berufsskilehrer. In Cinuos-chel im Oberengadin gehört der Familie Campell ein Hotel. «Hier sind unsere Kinder aufgewachsen. Auch heute noch treffen wir uns oft in unserem Hotel», sagt Campell. Seine Tochter Annina Campell ist Moderatorin beim Schweizer Fernsehen.

