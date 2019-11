An der Olma 2022 ist der Kanton Graubünden Gastkanton. Er will sich als moderner Kanton zeigen.

Der Kanton Graubünden wird Ehrengast an der Olma 2022 in St.Gallen. Das teilt die Regierung Graubündens heute mit. Man wolle sich als Olma-Gastkanton traditionsverbunden aber auch modern zeigen, heisst es auf Anfrage beim Kanton.

Fortschrittlich

Man wolle sich als fortschrittlichen Arbeits-, Tourismus- und Landwirtschaftskanton präsentieren. Das Bündner Departement für Volkswirtschaft und Soziales werde jetzt die Konzeption, Planung und Durchführung des Kantonsauftritts an die Hand nehmen.

Graubünden überrascht

Der Kanton Graubünden war letztmals 2003 Ehrengast an der Olma. Damals hiess das Motto «Graubünden überrascht». Ebenfalls war der Kanton in den Jahren 1974 und 1985 Gast an der St.Galler Ausstellung. Die Messe für Landwirtschaft und Ernährung dauert jeweils elf Tage. Sie zieht jährlich über 300'000 Besucherinnen und Besucher an und findet jeweils Mitte Oktober statt.