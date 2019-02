Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der drei Gemeinden Rosso, Calanca und Buseno waren sich einig: Man will in einem Jahr im Calancatal den vierten regionalen Naturpark Graubündens eröffnen. Die Zustimmung an den Bürgerversammlungen war mit über 92 Prozent Ja-Stimmen überaus deutlich. Der Gemeindepräsidenten von Calanca, Toni Theus, freut sich über diesen klaren Entscheid. Im März werde die Bewerbung beim Bund eingereich. Den positiven Bescheid aus Bern erwarten die Verantwortlichen im kommenden Herbst. Im Januar 2020 wolle man mit dem Projekt starten. Bis dahin gebe es aber noch viele Vorbereitungsarbeiten zu treffen, sagt Toni Theus. So müssten die Statuten erstellt, die Organisation gestaltet und das Personal für die Geschäftsstelle gesucht werden.