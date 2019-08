Der starke Regen löste auch im Kanton Graubünden Murgänge aus. In der Nacht auf Montag mussten die Pässe Maloja, Lukmanier und Splügen geschlossen werden, weil die Passstrassen teilweise verschüttet wurden. Verletzt wurde niemand.

Bild 1 / 3 Legende: Lukmanier Passstrasse in der Nacht auf Montag. Samuel Maissen Bild 2 / 3 Legende: Bachbett bei Sedrun Mario Hitz Bild 3 / 3 Legende: Bachbett bei Sedrun Mario Hitz

Bis am Montagmorgen konnte der Splügenpass von den Schlamm- und Steinmassen befreit werden. Der Malojapass konnte am Montagnachmittag geöffnet werden, die Räumungsarbeiten am Lukmanier dauern weiter an.

Gesperrt werden musste auch die Averserstrasse bei Innerferrera, ebenfalls aufgrund eines Erdrutsches.