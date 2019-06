Über dem Domleschg war am Mittwochmorgen eine grosse Rauchsäule zu sehen: Beim Stall am Schloss Ortenstein in Tomils war ein Brand ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf das Schloss und ein Wohnhaus verhindern. Der Stall brannte vollständig nieder.

Die Brandursache ist noch unklar.

Auf der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden ging am Mittwoch um 08.37 Uhr die Meldung ein, dass bei einem Stall neben dem Schloss Ortenstein in Tomils Rauch austrete. Als die Feuerwehren Thusis, Cazis und Domleschg vor Ort eintrafen, stand der Stall bereits in Vollbrand, teilt die Kantonspolizei mit.

Grosser Sachschaden

Den 65 Einsatzkräften sei es gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf das Schlossgebäude und ein Wohnhaus zu verhindern. Bis am Mittag sei der Brand bis auf einzelne Glutnester gelöscht gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Legende: Aus der Luft zeigt sich, welchen Schaden das Feuer am Mittwochmorgen angerichtet hat. Kantonspolizei Graubünden

Der Stall sowie einige Arbeitsgeräte, die sich im Gebäude befanden, sind beim Brand vollständig zerstört worden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. Die Brandursache wird abgeklärt.