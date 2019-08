Die SVP Graubünden will Ferien in der Schweiz von den Steuern abziehen. Die Bündner Regierung hält nichts davon.

Die SVP Graubünden will, dass Ferien in der Schweiz von den Steuern abgezogen werden können. Damit soll die einheimische Wirtschaft gefördert und gleichzeitig das Klima geschont werden. Die Steuerausfälle wären verkraftbar, so die SVP, weil gleichzeitig die Wirtschaft mehr einnehme und mehr Steuern bezahle.

Die Bündner Regierung hält jedoch nichts von diesem Vorschlag der SVP. Schon rechtlich sei er nicht umsetzbar, weil die Möglichkeiten von steuerlichen Abzügen national geregelt seien. Auch habe die Regierung mehrmals entschieden, dass Lenkungsabgaben über die Steuern keine wirkungsvolle Massnahme seien.

Ferien im Jura ökologischer als in Meran?

Und nicht zuletzt sei die Forderung kaum praktisch umsetzbar. Nur schon die Definition, was Ferien seien, und ob nur die Hauptferien pro Kalenderjahr gezählt würden, sei schwierig, schreibt die Regierung in ihrer Antwort. Zudem sei fraglich, ob Ferien am anderen Ende der Schweiz ökologischer seien, als im nahen Ausland.