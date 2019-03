Clau Scherrer ist 1976 in Trun geboren. Er schloss das Klavierkonzertdiplom am Landeskonservatorium Vorarlberg ab und studierte an der Hochschule Basel Klavier und Chorleitung. Scherrer arbeitet als Pianist und Dirigent mit diversen Orchestern im In- und Ausland. 2009 erhielt er den Preis der SRG.G. Aktuell ist er musikalischer Leiter des Festivals Origen und Kapellmeister im Kloster Disentis.