In den letzten Tagen hat es Gespräche gegeben zwischen dem HCD-Präsident Gaudenz Domenig und Arno del Curto. In diesen Gesprächen habe del Curto mit Rücktrittsgedanken gespielt, sagt Domenig im Gespräch mit SRF. Dass er nun ernst macht und per sofort geht, bedauert Domenig sehr.

Legende: Keystone

Noch vor einigen Wochen hat Arno Del Curto öffentlich gesagt, dass er den Club in der aktuell schwierigen Situation nicht verlassen könne und wolle.

Wir haben gehofft, dass wir mit ihm weiterarbeiten können.

Auch die Clubleitung stand immer hinter ihrem Trainer. Man habe keinen Druck auf Del Curto ausgeübt, sagt Gaudenz Domenig. Es sei die Absicht gewesen mit ihm bis Ende Saison weiter zu arbeiten, dann habe man weiterschauen wollen.

Sofortiger Rücktritt

Arno Del Curto geht nun aber per sofort. Im Spiel gegen die Rapperswil Jona Lakers von heute, Dienstagabend stehen die Assistenztrainer an der Bande.

Die Clubleitung muss jetzt einen Nachfolger für die nächste Saison suchen. Im Moment wird eine Interimslösung angestrebt. Erste Entscheide, wie es weitergeht, werden morgen gefällt.