Sandra Locher Benguerel ist im Kanton Solothurn aufgewachsen. Sie bildete sich am kantonalen Lehrerseminar in Solothurn zur Lehrerin aus und unterrichtete ab 1996 in den Kantonen Solothurn, St. Gallen und Graubünden als Primarlehrerin. Aktuell unterrichtet sie mit einer Stellenpartnerin eine sechste Primarklasse am Schulhaus Lachen in Chur.

Bei den nationalen Parlamentswahlen im Oktober 2019 wurde Sandra Locher für die SP in den Nationalrat gewählt, vorher war sie seit 2010 Grossrätin.