Sie ist ein wenig verwirrt, die alte Frau, die ihre letztes «Stündchen» so lang wie möglich noch hinauszögern will – durcheinander, aber immer wieder auch sehr klar in ihren Ansichten und ihrem abgeklärten Blick auf die Welt. Mit ihrem Pfleger trinkt sie nicht nur Tee, sondern verdealt auch ihre Pillen im Park; ihre Tochter möchte sie am liebsten gar nicht mehr kennen.

Die Schauspielerin Ursina Hartmann spielt die unwürdige alte Dame sehr markant, abwechslungsreich und mit viel unterschwelligem Humor. So ist auch der Text angelegt: als leichte Komödie mit viel Sympathie für ihre Figuren.

Die Regisseurin Ursina Trautmann nimmt den schweren Stoff auf die leichte Schulter, «Stündchen» ist kein schwermütiges Memento mori, keine tiefere Auseinandersetzung mit Demenz und Tod, aber das charmante Protrait einer starken alten Frau und der Figuren in ihrem Umfeld. Eine kurze Begegnung, die auch im Theater nicht länger als eine Stunde dauert.