Der Lockdown hat den wichtisten Bündner Wirtschaftszweig, den Tourismus, hart getroffen. Die meisten Hotels und alle Restaurants sind geschlossen. Dass der Bundesrat nun schrittweise zur Normalität zurückkehren will, kommt beim Martin Vincenz, Chef von Graubünden Ferien, gut an. Es sei ein positives Zeichen, sagt er.

Die Sommersaison findet hoffentlich statt.

Vieles bleibt aber noch unklar: Wann öffnen die Restaurants? Was passiert mit den Bergbahnen? Solche und andere Fragen müssten in den kommenden Wochen geklärt werden, so Vincenz. «Und dann findet die Sommersaison hoffentlich statt.»

Er ist zuversichtlich, dass die Touristen zurückkehren werden. «Im Homeoffice fällt vielen langsam die Decke auf den Kopf.» Folgenlos wird der Lockdown für die Branche nicht bleiben. Martin Vincenz rechnet mit hohen Einbussen. Konkrete Zahlen könne er zum jetzigen Zeitpunkt aber unmöglich nennen.