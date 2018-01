Vorgeschichte: Seit 2001 steht das Hotel Acla da Fontauna in Disentis leer. Auch andere kleinere Hotels wurden geschlossen. Laut Gemeindepräsident Robert Cajacob fehlen Hotelbetten.

Investor gefunden: Nun hat die Gemeinde einen Investor gefunden, der das Hotel Acla da Fontauna zu neuem Leben erwecken will. Der Investor aus Zürich will 100 Millionen in den Neubau des Hotels investieren. Dieser ist nötig, weil der alte Bau zu grosse Mengen an Asbest und PBC enthält. Entstehen sollen 208 Zimmer und 91 Wohnungen, ein Wellnessbereich, ein Bankettsaal und ein Park. Das Hotel soll auf die Saison 2020/21 hin eröffnet werden. Die Baubewilligung steht noch aus.

« Wenn wir diese Chance nicht packen, ist die touristische Zukunft der oberen Surselva in Frage gestellt. » Robert Cajacob

Gemeindepräsident Disentis

Auch Gemeinde investiert: Um den Einheimischen, aber auch den Touristen mehr bieten zu können, will die Gemeinde ihr Sport- und Kulturzentrum um- und ausbauen. Wie viel das Projekt kostet, ist noch offen. Klar sei aber, dass Disentis alleine ein solches Projekt nicht finanzieren könne, so der Gemeindepräsident. Aus diesem Grund habe es bereits Gespräche mit dem Kanton gegeben. Das letzte Wort hat im Sommer das Stimmvolk.