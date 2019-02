Seit 2014 wurden im Kanton Graubünden nicht mehr über fünf Millionen Übernachtungen erreicht. «Das ist eine Trendwende, der Aufholbedarf bleibt aber gross», sagt Ernst Wyrsch, Präsident hotelleriesuisse Graubünden. Der frühere Wert von über sieben Millionen Übernachtungen sei noch weit weg, auch wenn die Zunahme um 5,7 Prozent erfreulich sei.

Schweizweit nahmen die Übernachtungen um 3,8 Prozent zu, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Die Region Ostschweiz liegt mit einer Steigerung um zwei Prozent unter diesem Durchschnitt. Im Kanton Glarus nahmen die Übernachtungen um 2,9 Prozent zu.

Rekord an Schweizer Gästen

Noch nie machten so viele Schweizer Gäste in Graubünden Ferien wie 2018. 3'122'451 Übernachtungen von Gästen aus der Schweiz registrierten die Hotels und Kurbetriebe in Graubünden. Der bisherige Höchststand an Logiernächten von Urlaubern aus der Schweiz war 2008 erreicht worden.