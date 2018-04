Zu grosse Bauzonen in weiten Teilen Graubündens

Legende: Wer hat zuviel, wer zuwenig? Überblick über die Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ). Amt für Raumentwicklung

Bündner Gemeinden horten zuviel Bauland. Zu diesem Ergebnis kommt das Amt für Raumentwicklung, das den kantonalen Richtplan überarbeitet hat.

Die Karte Welche Gemeinden zu grosse Bauzonen haben , Datei herunterladen

Über den ganzen Kanton gesehen sei die Bauzone «etwas überdimensioniert», heisst es im Bericht. In Zahlen: Rund 80 Hektar müssten ausgezont werden.

67 Gemeinden haben überdimensionierte Bauzonen.

Bei 29 Gemeinden, besonders im Rheintal, sind die Bauzonen zu knapp bemessen.

Mit dem neuen Raumplanungsgesetz, das seit 2014 gilt, darf jede Gemeinde höchstens noch Bauland für 15 Jahre haben. Damit soll der Zersiedelung entgegengewirkt werden.

Spitzenreiter Tourismusgemeinden

Legende: Spitzenreiter St. Moritz hat laut dem Kanton 7,3 Hektar zu viel Bauland. Das Auszonungspotential ist rot schraffiert. Interaktive Karte Graubünden , Link öffnet in einem neuen Fenster

Über die Bücher müssen insbesondere Tourismusgemeinden. Sie haben teilweise deutlich zuviel Bauland. Mit ein Grund dürfte sein, dass sie vor der Annahme der Zweitwohnungsinitiative mit dem Bau weiterer Ferienwohnungen gerechnet hatten.

Top Fünf Gemeinde

Auszonungspotential (in Hektar)

St. Moritz 7.3 Vaz/Obervaz 6.6 Davos 5.8 Roveredo 4.5 Arosa 3.5

Betroffen sind aber auch ländliche Regionen, in denen man mit stagnierenden oder sinkenden Bevölkerungszahlen rechnet.

Die Berechnung

Legende: Bündner Bevölkerungsszenarien des Bundesamt für Statistik 2015-2045. Erläuternder Bericht Kantonaler Richtplan Graubünden , Link öffnet in einem neuen Fenster

Vor eineinhalb Jahren präsentierte das Amt für Raumentwicklung seinen ersten Vorschlag für den angepassten Richtplan. Der Aufschrei war gross: Ländliche Regionen kritisierten, dass ihnen mit der Verkleinerung der Bauzonen jegliche Entwicklungsmöglichkeit genommen werde.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Neuer Richtplan Am Richtplan scheiden sich die Geister

Damals hätten 80 Gemeinden ihre Bauzonen verkleinern müssen – neu sind es noch 67 der 108 Gemeinden. Möglich machte dies unter anderem eine optimistischere Einschätzung der Bündner Bevölkerungsentwicklung: «Die Bevölkerungsprognose wird auf das maximal zulässige Szenario abgestützt», heisst es im erläuternden Bericht (siehe Grafik oben).

In den letzten eineinhalb Jahren hat das Amt für Raumentwicklung die über 2000 Anträge gesichtet, zu 1300 Punkten gebündelt und in einem 300 Seiten starken Mitwirkungsbericht, Link öffnet in einem neuen Fenster beantwortet. Jetzt hat die Bündner Regierung den Richtplan verabschiedet.

Die Bündner Gemeinden müssen nun die Berechnungen des Kantons überprüfen und ihre Bauzonen bis in fünf Jahren anpassen. Der Richtplan selber muss vom Bundesrat genehmigt werden.

SRF1, Regionaljournal Graubünden, 12:03; habs