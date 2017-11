Die neue Gästetaxe

Ein wichtiger Kritikpunkt für die Ferienwohnungsbesitzer ist die Höhe der neuen Gästetaxe. So wehrten sich die Besitzer in den vier Beschwerden gegen 1028 Franken für eine 4.5-Wohnung in Falera, 1840 Fr. für eine 5 bis 5.5-Wohnung in Flims oder 931 Fr. für eine 2.5-Wohnung in Laax.