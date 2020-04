Auf der Suche nach dem perfekten Bild ist der 42-jährige Peter Grischott häufig in den Wäldern und Bergen der Bündner Herrschaft unterwegs.

So war es auch im August 2017. Es war ein Samstagmorgen als Grischott sich auf den Weg in Richtung Vilan machte, um Murmeltiere zu fotografieren. Von weit weg erkannte er ein Tier, das auf einem Stein sass. Als er versuchte sich anzuschleichen, verschwand es wieder. Doch der Fotograf weiss, in solchen Momenten ist Geduld gefragt.

Legende: Peter Grischott

«Plötzlich wurde ich von einem Jungtier überrascht, das auf diesem Stein herumkrabbelte und etwas später gesellte sich auch das Tier von vorhin dazu», sagt Grischott. So entstand das Bild, das heute eine der Sonderbriefmarken der Post zum Thema Tierfamilien ziert.

«Ein cooles Gefühl»

Die Post sei auf ihn zugekommen und habe ihn im letzten Herbst gefragt, ob sie ein Bild von ihm für eine Briefmarke haben könnten.

Legende: Die beiden zieren nun eine Sonderbriefmarke der Post. Peter Grischott

Überrascht sei er gewesen, sagt er heute. «Es wäre mir im Traum nicht in den Sinn gekommen, einmal ein Foto für eine Briefmarke zur Verfügung stellen zu können», freut sich der Hobbyfotograf. «Es ist ein cooles Gefühl, wenn man sagen kann, man hat eine eigene Briefmarke.»