Der Kluge fährt in Zukunft vermehrt im Zuge

Verkehrkollaps am WEF

Nach dem Verkehrschaos am diesjährigen WEF stellt sich die Frage, wie sich die Situation entschärfen liesse. Eine Idee, die gut ankommt: Mehr Haltestellen für die Rhätische Bahn.

Ein Tatzelwurm von Limousinen, Motorenlärm, schlechte Luft: Das Verkehrschaos am WEF hat für blanke Nerven gesorgt. Und wegen dem vielen Schee war es noch viel schlimmer wie in den letzten Jahren. Der GLP Grossrat Walter von Ballmoos ist gar nicht so unglücklich darüber, dass es soweit gekommen ist.

Legende: Dauerbrenner Verkehr am WEF in Davos. Keystone

«Der Kollaps hat die Menschen aufgerüttelt. Nun müssen wir gemeinsam längerfristige Lösungen finden», sagt von Ballmoos. Er möchte die Bahninfrastruktur ausbauen.

Grundsätzlich sei das eine gute Idee, heisst es von den Davoser Parteien. Der Fraktionschef der FDP, Hanspeter Ambühl verweist bei dieser Diskussion auf auf alte Pläne. Vor einigen Jahren wollte die Gemeinde eine neue Haltestelle bauen. Ein kleiner Bahnhof beim Eisstadion sollte es werden. Doch das Projekt scheiterte dann an der Urne.

Man könne es aber durchaus wieder aktivieren findet Stefan Engler, der Verwaltungsratspräsident der RHB. Den Lead bei diesem Projekt müsse aber die Gemeinde übernehmen.

Um Davos vom Verkehr zu entlasten könne man aber auch schnell umsetzbare Massnahmen ergreifen. Man könne mehr Züge einsetzen zwischen Landquart und Davos, aber auch zwischen Filisur und Davos. Auch sagt Engler, könnten provisorische Haltestellen eröffnen. Dies sei in nützlicher Frist machbar.