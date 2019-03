Rund 70 Tiere in Misoxer Wohnung entdeckt

Legende: Audio Böse Überraschung in Misoxer Wohnung. abspielen. Laufzeit 02:41 Minuten.

Böse Überraschung in Misoxer Wohnung.

Hundebiss als Auslöser: Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (ALT) und die Polizei klärten eigentlich einen Hundebiss im Misox ab. Gemäss Kantonstierarzt Giochen Bearth gab es Hinweise darauf, dass sich noch mehr Tiere in der Wohnung befinden. Das Ausmass habe ihn aber überrascht.

Legende: Zwei der geretteten Bartagamen. ZVG

Teilweise exotische Tiere: In der Wohnung fanden die Behörden unter anderem Schlangen, Vogelspinnen, Bartagamen, Papageien aber auch Schildkröten, Katzen und ein Kaninchen. Die rund 70 Tiere hätten nicht genügend zu fressen und zu trinken gehabt, ausserdem seien sie schlecht betreut worden.

Amt und Spezialisten greifen durch: Zusammen mit Spezialisten in Sachen exotische Tiere hat das ALT sämtliche Haustiere beschlagnahmt. Sie werden nun in einem ersten Schritt versorgt, danach will man entscheiden, wie es weitergehen soll. Die Tierhalterin wurde verzeigt.