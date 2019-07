Unterhalb des Piz della Molera auf dem Gemeindegebiet von Lostallo im Bündner Südtal Misox hat am vergangenen Mittwoch ein Blitz eingeschlagen. Seither loderte im Wald ein Feuer, welches sich durch den Wind ausgebreitet hatte. Da der Brandort abgelegen und in felsigem Gelände liegt, kamen bei den Löscharbeiten am Wochenende Helikopter zum Einsatz.

In der Nacht auf Montag hat sich die Situation dank einem Wetterumschwung deutlich beruhigt. «Es hat kontinuierlich geregnet», sagt Luca Plozza vom Bündner Amt für Wald und Naturgefahren. Ausserdem seien die Temperaturen stark gesunken, was sich positiv auf die Brandbekämpfung auswirke.

Kontrolle mit Wärmebildkameras

Am Montagnachmittag wurde der Brandort mit Wärmebildkameras überflogen. Es wurde kontrolliert, ob im Wald noch Glutnester vorhanden sind. Wie es auf Anfrage heisst, sei vereinzelt noch Glut gefunden worden. Das weitere Vorgehen werde am Montagabend beschlossen.