SRF News: Alois Zwinggi, haben Sie Donald Trump eingeladen oder hat Donald Trump sich selbst eingeladen?

Alois Zwinggi, Managing Director WEF: Wir standen mit der Administration von Donald Trump seit seiner Amtseinführung in Kontakt. Wir haben dann versucht, eine bedeutende amerikanische Delegation einzuladen und wussten bald schon, dass acht Minister aus den USA nach Davos kommen. Wir laden grundsätzlich auch alle Staatschefs ein.

Erfahrungsgemäss bringt der US-Präsident eine grosse Entourage mit. Wie viele Leute kommen nach Davos?

Das kann ich derzeit nicht sagen. Ich kenne die Zahl nicht. Wir hatten aber schon in den letzten Jahren grosse Delegationen hier, das wird sich in diesem Rahmen bewegen.

Es heisst, Bill Clinton hätten damals 1500 Leute begleitet.

Das kann ich weder bestätigen noch dementieren. Damals war ich noch nicht mit dabei. Aber wir gehen schon davon aus, dass es eine bedeutende Delegation sein wird.

Donald Trump hat die Globalisierung in der Vergangenheit kritisiert, er steht diesbezüglich also für das Gegenteil dessen ein, was das WEF erreichen will. Trotzdem bieten Sie ihm nun eine Plattform?

Das wird interessant für die Teilnehmer. Zu hören, wie Trumps Vision aussieht. Es wird auch die Möglichkeit eines Dialogs geben und auf diesen Dialog freuen wir uns.

Das Gespräch führte Christine Hubacher.