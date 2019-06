Wie die HTW Chur den Alleingang meistern will

Weg in die Selbständigkeit

Noch ist die Churer Hochschule Teil der Fachhochschule Ostschweiz. Ab Januar 2020 verabschiedet sich die Schule jedoch in die Selbständigkeit. Die HTW wird die kleinste eigenständige Hochschule der Schweiz.

Aus Partnern werden Konkurrenten

Auf die Trennung hin gibt die Fachhochschule Ost mit ihren Standorten St. Gallen, Rapperswil und Buchs mächtig Gas. Informatik und Wirtschaftslehrgänge werden neu an allen drei Standorten angeboten.

Wir mussten irgendwann akzeptieren, dass die Bündner den Alleingang wollen.

Der St. Galler Regierungsrat Stefan Kölliker sagt zur aktuellen Entwicklung: «Wir mussten irgendwann akzeptieren, dass die Bündner den Alleingang wollen. Damit sind wir nun alle dem Markt ausgesetzt, mit allen Konsequenzen.»

Der Bündner Bildungsdirektor Jon Domenic Parolini ergänzt: «Wir sind nun frei. Aber natürlich wird die Konkurrenz eine Herausforderung für die Hochschule in Chur.»

Natürlich wird die Konkurrenz eine Herausforderung.

Keine Angst vor dem zukünftigen Kampf um die Studenten hat der langjährige Rektor der HTW Jürg Kessler. Mit neuen Studiengängen habe man in den letzten vier Jahren wachsen können. «Wir bringen Angebote in der Hochschullandschaft Schweiz, die es sonst nicht gibt.» Als Beispiele führt er Photonics-Engineering oder Digital Business Management an.

Ein neuer Name zum Neustart?

Offen ist, wie die künftig eigenständige Churer Hochschule heissen wird. Die Schule hat der Bündner Regierung ihre Vorschläge geschickt. Laut Regierungsrat Jon Domeic Parolini wird die Gesamtregierung voraussichtlich noch vor den Sommerferien über den neuen Namen entscheiden.