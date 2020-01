Der Kanton Graubünden kauft ein Grundstück in Seewis-Pardisla. Es ist rund 16'000 Quadratmeter gross und grenzt an an ein bestehendes Gewerbe.

Der Kanton sichert damit ein Grundstück für mögliche Expansionsvorhaben von bestehenden Unternehmen oder für die Neuansiedlung von Industrieunternehmen. Dies entspreche der regionalen Richtplanung, heisst es in der Medienmitteilung.

Mit der bereits angesiedelten Firma hat der Kanton ein Kaufrecht über das gesamte Grundstück abgeschlossen. Der Erwerb sei in enger Zusammenarbeit und im Einvernehmen mit der Standortgemeinde und mit der Region Prättigau/Davos erfolgt, heisst s weiter.

Bis zur Umsetzung eines Investitionsvorhabens wird das Grundstück weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Der Kaufpreis von 2,6 Millionen Franken entspricht laut der Medienmitteilung dem Marktpreis für ähnlich gelagerte Industrieflächen.