Der Löwe des Löwendenkmals liegt nicht mehr faul in der Wand, sondern sitzt plötzlich da – mit einer Kerze in der Pfote. Was hat es damit auf sich? Rebekka Bünter verrät es in ihrer Kolumne und macht aus dem Denkmal ein «Denk mal!».

Rebekka Bünter: Die ausgebildete Lehrerin ist heute als Schauspielerin und Theaterautorin unterwegs; Sie war Mitbegründerin der Theaterbar «bunterbünter» in Neuenkirch, die sie während rund zehn Jahren leitete.