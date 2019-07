Nico Beeler aus dem st.gallischen Rapperswil-Jona und Marco Krattiger aus dem thurgauischen Amriswil sind seit zwei Jahren ein Beachvolleyballteam und Mitglied des Schweizer Nationalkaders. Die beiden Ostschweizer setzen voll und ganz auf die Karte «Sport» – sind somit Berufssportler.

Legende: Ein erfolgreiches Duo: Nico Beeler und Marco Krattiger. ZVG/beeler-krattiger.ch

Sie sind ihr eigens Kleinunternehmen, das finanziell über die Runden kommen muss. Dies ist nicht so leicht zu bewerkstelligen, denn ihr Turnierplan bedingt, dass sie im Sommerhalbjahr rund 150 Tage nicht zu Hause sind, sondern irgendwo auf der Welt unterwegs.

Hie und da hält sich die Begeisterung wieder in ein Flugzeug zu steigen doch in Grenzen.

So reisen sie in diesem Jahr für ihren Sport in 13 verschiedene Länder auf vier Kontinente. Es ist ein Leben aus dem Koffer von einem Land ins andere, von einem Flughafen zum andern von einem Hotel ins andere. Dies erfordert viele organisatorische Fähigkeiten, aber auch eine grosse Flexibilität im Bereich des eigenen sozialen Umfeldes.

Doch der 200 cm grosse Marco Krattiger und der 190 cm grosse Nico Beeler sind leidenschaftliche Sportler, nehmen gewisse Einschränken gerne in Kauf, denn ihr grosses Ziel sind die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio.