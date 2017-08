Die Vorlage: Der Kanton St. Gallen will in Kooperation mit der Universität Zürich ein Medizinstudium auf Masterstufe anbieten. Die nun verabschiedete Vorlage konkretisiere die Ziele des «Joint Medical Master St. Gallen» und stelle einen wichtigen Meilenstein in diesem Projekt dar, wie es in der Mitteilung der St. Galler Staatskanzlei heisst.

In der Vorlage wird dargestellt: Das Vorhaben bedingt eine Anpassung des Universitätsgesetzes und die jährlich wiederkehrenden Nettomehrkosten ab dem Jahr 2024 betragen für den Kanton rund 2,1 Mio. Franken.

Hintergrund: Der Ärztemangel sei in der Ostschweiz besonders stark. Die Schweiz bilde rund 1000 Ärztinnen und Ärzte pro Jahr aus. Ziel sei, dass sich mehr angehenden Ärztinnen und Ärzte nach dem Studium in der Region niederlassen, heisst es weiter.

Aufgrund den Mehrkosten wird das St. Galler Stimmvolk endgültig über das Vorhaben entscheiden. Die Abstimmung ist für das Jahr 2018 vorgesehen.