Seit 1999 gibt es ihn, den Radsportanlass «Säntis Classic». Dabei fahren die Teilnehmenden auf einer Tour über 130 Kilometer und 1800 Höhenmeter vom Start in Weinfelden das Toggenburg hinauf, zum Dach der Tour auf die Schwägalp und von da wieder zurück via Urnäsch, Herisau, Bischofszell nach Weinfelden. 2018 waren die «Säntis Classic, Link öffnet in einem neuen Fenster» mit 2300 Teilnehmenden das erste Mal ausverkauft.

Gründer und Organisator des Radsportevents ist der Weinfelder Daniel Markwalder. Der heute 48-Jährige war in seiner Jugend ambitionierter Eishockeyspieler, machte die damals noch existierende Radfahrer-Rekrutenschule, fuhr danach wettkampfmässig Militärradrennen und war darin sehr erfolgreich. Er wurde mehrfacher Schweizermeister. Seit 2001 gibt es diese Sportart allerdings nicht mehr.

Bild 1 / 8 Legende: Viele Teilnehmende fahren an der Säntis Classic in Gruppen. ZVG Bild 2 / 8 Legende: Ein Teilnehmer der Säntis Classic kämpft sich die Passstrasse zur Schwägalp hinauf. ZVG Bild 3 / 8 Legende: Daniel Markwalder (ganz rechts) zusammen mit dem Radprofi Franco Marvulli (zweiter von links) und weiteren Teilnehmern vor dem Start an den Special Olympics im Jahr 2013 in St. Gallen. Keystone Bild 4 / 8 Legende: 3. Oktober 2009: Daniel Markwalder aus Weinfelden wettete, dass er mit seinem 99 Jahre alten, 27 Kilo schweren Schweizer Militärvelo im Sprint über 200 Meter schneller ist als der damalige Radprofi Jens Voigt mit seinem Rennvelo. ZDF/Carmen Sauerbrei Bild 5 / 8 Legende: Feiern mit Michelle Hunziker: Mit seiner Fahrrad-Wette wurde Daniel Markwalder in der Sendung «Wetten, dass...?» vom 3. Oktober 2009 im deutschen Freiburg Wettkönig. Keystone Bild 6 / 8 Legende: Daniel Markwalder schaffte es in der Sendung «Wetten Dass...?» ganz zuoberst auf das Podest und wurde Wettkönig. ZDF/Carmen Sauerbrei Bild 7 / 8 Legende: Markwalder bei seinem Sieg in Dübendorf am letzten Militär-Radrennen St. Gallen - Zürich im Oktober 2001. Die 40. Austragung des traditionellen Rennens war wegen der schwindenden Teilnehmerzahl und der Armeereform XXI, bei der die Radfahrer-Truppen abgeschafft wurden, zugleich die letzte. Keystone Bild 8 / 8 Legende: Im Jahr 1999 gewann Daniel Markwalder (links) zusammen mit Andre Deucher aus Bischofszell das Militärrad-Rennen über 86 Kilometer zwischen St. Gallen und Zürich. Keystone

Schweizweit bekannt wurde Markwalder durch seinen Auftritt in der Sendung «Wetten, dass...?» im Jahr 2009 als Wettkandidat. Markwalder wettete, dass er mit seinem damals 99-jährigen Militärvelo auf 200 Meter schneller sei, als der damalige Radprofi Jens Voigt. Markwalder gewann die Wette und wurde sogar Wettkönig.

Eine Café in Weinfelden kreierte nach Markwalders gewonnener Wette in «Wetten, dass...?» zu seinen Ehren ein «Markwalder-Wädli».