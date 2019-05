Was macht die GGK? Die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons St. Gallen gibt es seit 200 Jahren. Sie vergibt Beiträge an soziale Projekte, fördert die Freiwilligenarbeit und nimmt Stellung bei staats- und gesellschaftspolitischen Fragen. Die GGK ist ein Verein.

Was machte die GGK früher? Früher hatte die GGK eigene Institutionen wie Schulen, ein Altersheim oder eine Bank. Sie sprang an vielen Orten ein, an welchen heute staatliche Organisationen am Werk sind, beispielsweise in der Bildung und dem Gesundheitswesen. Viele Persönlichkeiten des Kantons St. Gallen haben sich in der GGK engagiert.

Was wird die GGK in Zukunft tun? Der aktuelle Präsident der GGK, Hubertus Schmid, sprach an der Jubiläumsfeier davon, dass die GGK gerne vermehrt lokale Projekte unterstützen würde und auch vermehrt wieder eigene Projekte starten möchte, um nicht bloss Gelder weiterzugeben.