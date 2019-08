«Thurgovie: bien plus que des pommes» - mit diesem Slogan wirbt der Kanton am Kantonaltag am Winzerfest in Vevey für den Thurgau. Obwohl er an diesem Tag zeigt, dass der Thurgau «weit mehr ist als Äpfel», ist es doch wieder der Apfel, der während des ganzen Festes als Thurgauer Werbeträger eingesetzt wird.

Anfrage an Obstverwerter

Die Tobi Seeobst AG wurde angefragt, ob sie für das Winzerfest Äpfel sponsern würde. «Saisonal hätte es auch andere Produkte gegeben, aber wegen der Haltbarkeit eignet sich der Apfel gut. Wir haben deshalb zugesagt», sagt Geschäftsführer Benno Neff. Geliefert werden total 25'000 Äpfel. Das sind rund sechs Tonnen.

Saisonal hätte es auch andere Produkte gegeben, aber wegen der Haltbarkeit eignet sich der Apfel gut.

Damit die Äpfel frisch bleiben, werden sie in Etappen nach Vevey geliefert und dort an Informationsständen den Besuchern angeboten.

Der Apfel hat Konkurrenz bekommen.

«Der Apfel hat Konkurrenz bekommen», sagt Neff weiter. Orangen oder Mangos und andere Früchten würden mittlerweile auch während des ganzen Jahres im Laden angeboten. Neff erhofft sich durch diese Aktion nicht insbesondere Werbung für seinen Betrieb, aber für den Apfel als einheimische Frucht.