Jede sportliche Karriere nimmt einmal ein Ende. Dieser Weisheit können sich auch Fussballer nicht entziehen. Doch das Ende der Aktivzeit muss nicht zwingend auch das Ende der fussballerischen Leidenschaft und des Interesses sein.

Unsere Mitglieder können noch alles, wissen noch alles und wissen vor allem alles besser. Da mangelt es nie an Diskussionsstoff.

Deshalb finden sich die älteren Fussballsemester in der Veteranen-Vereinigung wieder. Der Schweizerische Verband feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag und die St.Galler Veteranen, zu denen auch Mitglieder beider Appenzell gehören, feiern ihr 30-jähriges Bestehen.

Es gibt immer wieder Mitglieder, die übertreiben und zum wiederholten Male erzählen welche fussballerische Grösse sie einmal waren und welche Heldentaten vollbracht wurden.

Wenngleich der aktive Fussball für die Mehrzahl der Veteranen, deren Altersspanne sich von 35 bis 100 Jahre erstreckt, kein Thema mehr ist, so ist er es umso mehr als Diskussionsstoff. Der gesellschaftliche und soziale Aspekt wird am wöchentlichen Stammtisch, beim Jassen, auf Wanderungen und Ausflügen oder ganz einfach beim «Zemehöckle» gepflegt. Dass in den Diskussionsrunden nicht nur der aktuelle Fussball das prägende Thema ist, sondern auch eigene ruhmreiche Taten aufgetischt werden, versteht sich von selbst.