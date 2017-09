Die St. Galler Regierung will während acht Jahren insgesamt 75 Millionen Franken in eine IT-Bildungsoffensive investieren. Ziel des Programms sei es, Wirtschaft und Bevölkerung auf die digitale Zukunft vorzubereiten, heisst es in einer Mitteilung des Bildungsdepartements vom Mittwoch.

Mit dem Geld sollen 20 Massnahmen finanziert werden. Vorgesehen ist etwa ein Kompetenzzentrum für Angewandte Digitalisierung, das von den drei St. Galler Fachhochschulen in Buchs, Rapperswil-Jona und St. Gallen gemeinsam betrieben wird.

Neue Lehrgänge

An der Universität St. Gallen ist ein neuer Lehrgang für Informatik und Management geplant. Die Pädagogische Hochschule könnte mit Modellschulen den digitalen Unterricht erproben und Weiterbildungen für Lehrkräfte anbieten. Weiter soll der Verein IT St. Gallen eine Plattform aufbauen, über die Jugendliche Praktikumsplätze in IT-Firmen finden können.

Das Programm soll 2019 starten und während acht Jahren umgesetzt werden. Dazu wurde nun eine Vernehmlassung eröffnet, die bis Ende Oktober dauert.