Schon vor zwei Jahren wurde die Printausgabe der «Ostschweiz am Sonntag» eingestellt und die Zeitung erschien nur noch als E-Paper. Nun wird per Ende Juni dieses E-Paper und auch die Printausgabe der «Zentralschweiz am Sonntag» eingestellt. «Das ist eine gute Nachricht für die Ostschweiz», sagt der publizistische Leiter von CH Media, Pascal Hollenstein. Die Abonnentinnen und Abonnenten werden in Zukunft eine regionale Ausgabe der «Schweiz am Wochenende» erhalten.

Einsparungen angekündigt

Als Grund nennt CH Media in ihrer Mitteilung den Rückgang der Inserate. Bereits im November hatte CH Media angekündigt, innerhalb von einem Jahr zehn Prozent der Kosten einzusparen – das entspricht 45 Millionen Franken.

In den Redaktionen der Ost- und Zentralschweiz werden zehn Vollzeitstellen abgebaut. In St. Gallen werden gemäss Holenstein fünf Vollzeitstellen abgebaut. Wie viele Mitarbeitende tatsächlich betroffen sind, sei noch nicht klar, sagt Pascal Hollenstein, Leiter Publizistik CH Media. Weiter geht CH Media davon aus, dass die Abonnentenpreise in Zukunft steigen werden.