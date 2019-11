Abstimmung in zwei Gemeinden

Die Stimmberechtigten der Gemeinden Rorschach und Goldach haben über einen zusätzlichen Autobahnanschluss entschieden.

Die Bevölkerung sagte deutlich Ja.

Die Region erhält somit einen zusätzlichen Anschluss an die A1.

Abstimmung über Strassenausbau in Rorschach Rorschach: Neuer Autobahnanschluss und Kantonsstrasse in Rorschach JA 61.2% 3'149 Stimmen

NEIN 38.8% 1'994 Stimmen

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinden Rorschach und Goldach haben dem zusätzlichen Autobahnanschluss in der Region zugestimmt. In der Gemeinde Goldach war die Zustimmung mit 2’123 Ja- zu 1’148 Nein-Stimmen deutlicher als in Rorschach. Dort sprachen sich 1’026 Stimmberechtigte für den Autobahnanschluss aus, 846 waren dagegen.

«Ich habe immer gehofft, dass es ein klares Ergebnis gibt», sagt der Goldacher Gemeindepräsident, Dominik Gemperli. Das Resultat sei nun überraschend deutlich ausgefallen. Als nächstes werde das Projekt «verfeinert» und die weiteren Planungsschritte aufgegleist. In «trockenen Tüchern» sei jedoch noch nichts.

Den Behörden nun auf die Finger schauen

Bei den Gegnern ist man nach der Bekanntgabe des Resultats enttäuscht. «Wir haben sieben Jahre auf die Abstimmung hingearbeitet», sagt Lukas Reichle vom Verein «Kein 3. Autobahnanschluss». Den Grund für das deutliche Ja sehe er bei einer starken Pro-Seite, welche von verschiedenen Seiten unterstützt wurde.

Da es die Gegner nicht geschafft haben, das Projekt zu verhindern, werde man den Behörden nun auf die Finger schauen: «Die Aspekte, die wir eingebracht haben, müssen die Gemeindebehörden berücksichtigen», sagt Reichle.

Jahrelange Planung

Am Strassenbauprojekt wurde jahrelang geplant. Es beinhaltet zwei Tunnels und eine abgesenkte Strassenführung. Damit soll der Autobahnanschluss und eine neue Kantonsstrasse zum See siedlungsverträglich umgesetzt werden, so die Planer.

Legende: Die Visualisierung des geplanten Projekts in Rorschach. zvg Stadt Rorschach

Die Befürworter des Projekts erhoffen sich eine Verkehrsentlastung. Das Hauptargument der Gegner war, dass für den Autobahnanschluss viel Kulturland überbaut werden müsse.