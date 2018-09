«Der liberale Staat verbietet keine Kleider», schreibt die NZZ in ihrem Kommentar, denn ein Staat, «der den Menschen vorschreibt, wie sie sich zu kleiden haben, ist kein liberaler Staat.»

Das «Volks-Ja verleiht Burkagegner neuen Auftrieb», schreibt der Tages-Anzeiger. Aber das Verbot «ziele auf ein nicht existierendes Problem.» Gewiss sei der Anblick total verhüllter Frauen irritierend, doch «in einer liberalen Gesellschaft sind dies keine ausreichenden Argumente, um einen so starken Eingriff in die Grundrechte vorzunehmen.»

Das Nachrichtenportal «Spiegel Online» schreibt, Erfahrungen aus dem Tessin zeigten, dass sich die Regel in der Praxis kaum auf muslimische Frauen auswirke.

Für die «Süddeutsche Zeitung» klingt das Gesetz kompliziert, sei aber in der Zielrichtung eindeutig: Das Tragen von Burka soll in jedem Fall untersagt sein: «Die Abstimmungen in St. Gallen galt vielen als Testlauf: In den nächsten Jahren soll in der Schweiz über ein landesweites Burkaverbot abgestimmt werden.»