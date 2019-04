2015 stand es um die finanzielle Situation des Altersheims Forstegg in Sennwald noch gut. Das Heim schrieb schwarze Zahlen und hatte Reserven in der Höhe von über zwei Millionen Franken. Davon sind noch 300'000 Franken übrig geblieben. Zudem wurde in den letzten Jahren fast jedes Jahr ein Verlust geschrieben.

Der ehemalige Heimleiter habe zu viel Personal eingestellt, vor allem in den Bereichen Küche und Hauswirtschaft so Gemeindepräsident Peter Kindler, das habe eine Betriebsanalyse gezeigt. Diese Lohnkosten seien dann in der Buchhaltung falsch ausgewiesen worden, statt beim Aufwand beim Guthaben. Aber: «Es gibt keinerlei Hinweise auf Veruntreuung, das Geld ist einfach intern versickert», sagt Peter Kindler.

Keine Strafanzeige von der Gemeinde

Trotz dieser Unregelmässigkeiten will der Sennwalder Gemeinderat auf eine Strafanzeige verzichten: «Man könnte eine Schlammschlacht veranstalten, aber kriegt man dadurch das Geld zurück? Das Geld ist ausgewiesen, es ist einfach versickert.» Zudem hätten auch bauliche Massnahmen an den Reserven gezehrt.

Gemeinderat war gutgläubig

Der Gemeindepräsident übernehme die volle politische Verantwortung für das finanzielle Debakel des Heims, sagt Kindler. Schon beim ersten Verlust hätten die Alarmglocken klingeln müssen. Aber man habe dem ehemaligen Heimleiter geglaubt, der immer wieder betonte, es komme alles gut.

Aufräumen muss nun die Gemeinde. Bis im Sommer soll die Situation verbessert werden. Die Buchhaltung werde in Zukunft extern geregelt, zudem werde die Altersheimkommission, die erst letztes Jahr eingeführt wurde, mit Personen aus den Bereichen Heim und Pflege verstärkt. Die Stelle für einen neuen Heimleiter oder eine neue Heimleiterin sei bereits ausgeschrieben worden und erste Bewerbungen habe man erhalten. Man wolle sich nun aber Zeit lassen, diese neu zu besetzen.