Geboren am 19. Juni 1857 in St.Gallen, gestorben am 23. Juli 1927. Hoffmann studierte Rechtswissenschaften. Von 1886 bis 1911 war er im Grossen Rat des Kantons St.Gallen und in dieser Funktion drei Mal Kantonsratspräsident. Während einiger Zeit sass er gemeinsam mit seinem Vater im Parlament. Von 1896 bis 1911 war er Ständerat, von 1911 bis 1917 Bundesrat. Auch sein Vater Kurt Hoffmann war Ständerat, und auch er wurde in den Bundesrat gewählt; er nahm die Wahl allerdings nicht an.