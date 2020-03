Die SVP will die Nummer eins bleiben, SP und Grüne wollen einen Linksrutsch.

Am 15. März wird im Kanton Thurgau das Parlament neu gewählt. Für die 130 Sitze im Grossen Rat bewerben sich in den fünf Bezirken 988 Personen auf 51 Wahllisten, wobei nicht alle Parteien in jedem Bezirk antreten.

Bei den letzten Wahlen vor vier Jahren ging die SVP mit einer Parteistärke von 32,6 Prozent als stärkste Partei hervor. Sie baute ihre Parteistärke um 2,1 Prozent aus, konnte den Höchstwert von 2008 aber nicht erreichen. Auch die FDP konnte zulegen und rangiert mit 15,6 Prozent auf dem zweiten Platz, vor der CVP mit 13,4 Prozent und der SP mit 13,1 Prozent.

Legende: Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau

Für die Wahlen am 15. März haben sich die Parteien unterschiedliche Ziele gesetzt. Während die einen Sitze gewinnen wollen, begnügen sich andere mit der Erhaltung ihrer Parteistärke. Wiederum andere sind froh, wenn sie im Kantonsparlament verbleiben.